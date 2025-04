As reações inesperadas das mulheres da casa ao ver imagens completas: «Parece um ferrinho, mas depois...»

Uma conversa privada tornou-se pública e gerou grande controvérsia no Big Brother. Agora, as mulheres da casa assistem ao polémico almoço do líder na íntegra... E todos os comentários sobre os seus corpos!

Saiba mais sobre o tema...

Sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala, deixando os restantes concorrentes em choque. Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez, e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia na sala.

Os participantes que assistiam à conversa não esconderam o espanto. Bocas abertas, expressões de surpresa e um ambiente pesado marcaram o momento.

Solange, depois de ouvir tudo, afastou-se do grupo e fez questão de dizer a Nuno que não queria falar com ninguém após aquilo.

O clima azedou e muitas foram as conversas que este momento gerou.

