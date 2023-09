As revelações de Cristina Ferreira no Conta-me: «Que me conheçam verdadeiramente tenho 4 ou 5 pessoas só»

8 set, 15:36

A entrevista a Cristina Ferreira no Conta-me é transmitida já amanhã, sábado, dia 9 de setembro.

A cargo de Maria Cerqueira Gomes, Cristina Ferreira faz algumas revelações sobre a sua vida pessoal no mesmo dia que esta completa 46 anos.

A um dia de ingressar num novo desafio, Big Brother 2023, Cristina Ferreira responde a questões sobre a sua vida pessoal e profissional que o deixarão incrédulo.

Já estão disponíveis em site as primeiras imagens da entrevista revelação à apresentadora no dia do seu aniversário.

«Se me perguntares qual é a percentagem da Cristina que tu conheces eu não sei se chega aos 50%», assume Maria Cerqueira Gomes.

Cristina Ferreira confessa assim: «Que me conheçam verdadeiramente tenho 4 ou 5 pessoas só, que me conheçam mesmo».

Não perca esta grande entrevista amanhã, no Conta-me pelas 14h45.