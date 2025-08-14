VÍDEO SEGUINTE
As verdades magoam. Ana berra que Afonso não quer nada com Catarina Miranda e esta fica em lágrimas

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira protagonizaram uma acesa discussão por causa de Afonso Leitão. Mais tarde, Ana Duarte mete-se no tema e berra alto e bom som que Afonso não quer nada com Catarina Miranda e esta fica em lágrimas.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

