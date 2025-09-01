«As vossas bocas é que me fazem deitar as bolas ao chão...»: Miranda acaba de sabotar a prova?

No Big Brother Verão, após o anfitrião revelar qual é então a prova semanal, que envolve os "Gelados do Big", o grupo faz a sua aposta. Depois, quando é a hora dos concorrentes realizarem essa mesma prova, Catarina Miranda entra em picardias e provocações com a restante "Turma da Mónica" e decide desistir.
Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!