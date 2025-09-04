«Assustador és tu a andares aí a perseguir mulheres»: Viriato vai mais longe com Afonso

No Big Brother Verão, Afonso Leitão está sentado perto de Viriato Quintela e Afonso começa a provocar o ator. No início, Viriato nem parece ligar ao concorrente e ao que este diz, mas por pouco tempo. No meio de uma troca intensa de provocações, Viriato vira-se para Afonso e diz que este "persegue mulheres." Catarina Miranda intervém na discussão, mas não é única.

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!