Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda não escondeu o desconforto ao ver Afonso junto de Viriato, Bruna e Jéssica. Entre chamadas de atenção e sinais de ciúmes, a tensão cresceu até se transformar numa discussão acesa entre a dupla. Depois das trocas de palavras, o clima acabou por abrandar e os dois fizeram as pazes com direito a beijinhos de boa noite. Veja o momento.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
