Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso são colocados lado a lado durante a prova semanal. Mas os dois concorrentes, que viveram um autêntico drama esta noite não trocam nem uma palavra. O silêncio impera entre os dois amigos especiais. Recorde-se que Catarina Miranada passou-se com Afonso esta noite porque este lhe mexeu nas gomas que tinha escondidas na mala.
Veja o vídeo.
Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
