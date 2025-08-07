Até se ouvem as moscas. O silêncio ensurdecedor entre Catarina Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso são colocados lado a lado durante a prova semanal. Mas os dois concorrentes, que viveram um autêntico drama esta noite não trocam nem uma palavra. O silêncio impera entre os dois amigos especiais. Recorde-se que Catarina Miranada passou-se com Afonso esta noite porque este lhe mexeu nas gomas que tinha escondidas na mala.

Veja o vídeo.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!