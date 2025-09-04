Atitude de Catarina Miranda na cozinha deixa concorrentes indignados

No Big Brother Verão, enquanto Viriato Quintela, Bruna e Jéssica Vieira se dedicavam à prova semanal, Catarina Miranda optou por cozinhar apenas para si e para o seu aliado. A atitude não passou despercebida e levou Viriato a criticar diretamente os colegas, sem deixar nada por dizer.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!