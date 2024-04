Atitude e risos dos aliados da líder Margarida geram revolta nos colegas: «Estão a gozar com a minha cara»

No Big Brother, depois do Especial da noite, a Margarida revela ao grupo as imagens que viu na sala do líder. O ar chateado da Margarida contrasta com a postura animada da Catarina que se diverte a contar a sua versão dos fatos. Quem não gosta da postura da Miranda é a Inês que a ataca sem dó nem piedade. A Renata decide abandonar a reunião por se sentir gozada. Já a Margarida não quer aprofundar as razões de ter trocado o André pela Renata.