Há 1h e 15min

No Big Brother, André, enquanto líder, escolhe Joana, Márcia e Hugo para o almoço do líder. No restaurante, Hugo pergunta a Márcia sobre a situação que teve com a Jéssica durante a gala e a concorrente admite que detestou a atitude dela. Márcia admite que chegou a um ponto que se sentiu provocada pela concorrente, a querer levá-la ao limite.