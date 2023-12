Ontem às 19:44

No Diário do Big Brother, vamos as imagens que mais têm marcado a casa nos últimos dias. Francisco Monteiro decide cozinhar «atum à Brás» só para si e os colegas não gostam, gerando-se uma confusão na casa, com Joana Sobral e Márcia Soares a mostrarem-se mais incomodadas.