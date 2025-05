Autoridade em jogo? Solange Tavares lança alerta a veterano: «A líder sou eu, põe-te fino»

Durante as nomeações, o Savate deixa claro que os convidados têm acesso a todos os alimentos da casa, no entanto, a líder Solange contesta que não é bem assim. Do outro lado do sofá, o Igor comenta com a Carina que ficarão os dois nomeados, juntamente com o Manuel Cavaco. A Carina revela que, caso fique nomeada, o facto de ter abdicado da liderança para a Solange vai pesar-lhe na consciência. A picardia entre a Solange e o Savate continua e a concorrente revela ser fã do convidado. O Savate revela que é “chibo” e garante que se descobrir que alguém quer boicotar a liderança da Solange, lhe irá contar.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Érica Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

