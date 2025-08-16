Avião dá “Papel Principal” a Catarina Miranda. E a reação foi surpreendente

No Big Brother Verão, Catarina Miranda recebeu uma mensagem vinda directamente dos céus. Ao avistar o avião com a faixa, não conseguiu conter a emoção e soltou um grito que se ouviu por toda a casa. A acompanhar o momento estava “Papel Principal”, de Adelaide Ferreira, uma banda sonora à medida da emoção.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

