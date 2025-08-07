Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

No Big Brother Verão, um avião sobrevoou a Malveira com uma mensagem que deixou Catarina Miranda e Afonso Leitão aos pulos. A mensagem dizia «CALE DUPLA DE MILHÕES PT VÊ». Os concorrentes deram um abraço.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

