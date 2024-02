Bárbara Parada: «A Vina é fraca em argumentos válidos»

Há 2h e 16min

No Big Brother - Desafio Final, na vez de Vina, entrega “Fala chinês, já não consigo ouvir” a Bárbara e Patrícia. Está cansada de as ouvir dizer sempre a mesma coisa, referindo-se ao facto da dupla dizer que ela dá a volta à rotunda para se fazer entender. Diz que se não é fácil para elas entenderem, falem com ela a seguir. Acha desnecessária esta constante repetição e admite estar cansada de de ouvir isto.

Patrícia intervém e questiona se Vina acha que elas são as únicas que não entendem. Vina diz que Patrícia gosta muito de se apoiar no outros e no que eles acham para tornar as suas opiniões credíveis. A discussão instala-se e Patrícia diz ter a certeza que não é a única a não entender Vina. Entretanto Vina dá a entender que Patrícia fala nas costas e esta diz que vai pôr os pontos nos is. Diz que nem ela, nem Bárbara, nem Carlos falam nas costas e contrariamente ao que Vina acha, Patrícia nunca o fez com ela. Vina diz já estar toda baralhada e Patrícia diz “problema teu”. Vina afirma ter visto Patrícia a falar em BBplays, mas Patrícia pergunta se Vina a ouviu a falar mal ou se simplesmente estava presente enquanto os outros falavam mal. As duas discutem este tema, mas para Vina, Patrícia compactuou. Noélia também ai em defesa de Patrícia. Entretanto,

Bárbara pede a Vina para que não fuja com “o rabo à seringa” e Vina garante que não está a fugir porque não se chama Bárbara. Posteriormente, Bárbara continua a argumentar e Vina diz que a concorrente lhe faz lembrar “um anjo com a faca atrás das costas para espetar”. Bárbara levanta-se e começa a fazer um teatro para fingir que se faz de vítima como insinua que Vina tem feito. Bárbara termina dizendo que Vina não tem argumentação, “válida, pouca ou nenhuma”.