Bárbara Parada aconselha Miguel Vicente: «Não mostres as tuas fragilidades»

Há 2h e 54min

No Big Brother - Desafio Final, com os ânimos mais calmos, Bárbara vai ter com Miguel que se encontra sozinho na esfera. Miguel diz que por ele este assunto está encerrado. Bárbara diz que se respeitam um ao outro, mas não quer que o seu nome esteja associado ao dele e vice-versa. Pede para Miguel não mostrar as suas fragilidades e quanto mais Miguel fala disto... Bárbara não quer levar com isto toda a sua estadia aqui. Miguel também pede desculpa por ter apanhado Bárbara de surpresa. Bárbara acha que é baixo nível falar das vidas pessoas de cada um. Bárbara sabe que isto pode ser ótimo conteúdo para o programa, mas não quer misturar a sua vida. Miguel sentiu necessidade de se justificar, mas Bárbara diz que quando uma pessoa está de consciência tranquila, não tem de se justificar. Miguel agradece as palavras, encerram um assunto e dão um aperto de mãos. Miguel pergunta se ela está bem e ela garante que está.