Bárbara Parada admite que 'vontade' não lhe faltou de contar coisas que se passaram cá fora com Miguel Vicente: «Se o tivesse feito, isto cá fora estaria pior»

No «Goucha», recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. A nossa convidada explica-nos como encarou a entrada de Miguel Vicente na casa mais vigiada do país, e admite que 'vontade não lhe faltou' de contar coisas que aconteceram cá fora, relativamente à sua relação com o ex-namorado Miguel Vicente.