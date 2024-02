Há 1h e 43min

No Big Brother – Desafio Final, durante o almoço do líder, Bárbara Parada tenta esclarecer as coisas com Vina Ribeiro, após os desentendimentos da última semana entre as duas concorrentes. Bárbara esclarece que não a podem meter no mesmo saco que Patrícia Silva, até porque as duas estiveram em polos opostos esta semana.