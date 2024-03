Bárbara Parada confronta Barbosa: «Podes gozar com a cara do Hélder e da Érica mas com a minha não gozas»

Há 2h e 37min

Após a gala, o Big Brother segue a cadeira quente, questionando Ana Barbosa se ficou surpreendida por ter ouvido Bárbara a chamá-la de tóxica. Bárbara parece gostar que este tema seja debatido, pois assim pode justificar-se. Explica que isto aconteceu ontem à noite, quando já estavam a tentar descansar e Ana começou a falar de filmes, como o Dartacão e a Barbie. Bárbara sentiu um ambiente tóxico nesse momento. Ana põe as mãos à cabeça. Savate comenta, baixinho e para o microfone, “o olhar da Ana”. Ana mostra-se chocada, pois só estava a falar em filmes de animação, referentes à filha. Vina comenta imediatamente que Ana está a puxar a filha para aqui. Ana defende-se, mas Bárbara, num tom irónico, diz que deve ter sido coincidência, então. Ana questiona como é que o facto de estar a falar de filmes a leva a uma pessoa tóxica. Ana afirma que tinha Bárbara em grande consideração, até porque a Patrícia lhe pediu para ela cuidar da colega, Bárbara diz que há duas situações em que Ana a pôs em causa e, para si, foram das piores coisas que lhe aconteceram na casa. Ana acha que Bárbara podia ter chegado ao pé dela e ter dito que não queria falar mais com ela, pois se ela é tão crescida para algumas coisas, também seria para esta. Bárbara diz "vai começar". Bárbara diz que Ana pode gozar com a cara de Hélder e Érica, mas consigo não goza. Ana diz que não goza com a cara de ninguém, deixando isso bem claro. Savate questiona então o que ela fez antes, quando esteve ali aos gritos. Bárbara decide então que não tem mais vontade de falar com Ana, “acabou-se”. Ana diz “ótimo, fixe”. Ana pergunta quem é que quer mais atacá-la. Vina acaba por acusar Ana de ter desvalorizado o que Érica sentiu quando ela lhe deu o ovo e Ana pergunta vezes sem conta “a desvalorizar?”. Vina diz ainda que Ana só adotou esta postura desde que foi salva em primeiro lugar. Ana ri-se e diz que tem as costas largas. Ana diz que vai argumentar quando quiser e Vina diz que é como o Savate. Ana diz "a defensora". Ana diz que só vai argumentar quando as pessoas estiverem num certo nível. Ana garante que não magoa pessoas com algumas palavras, como fazem com ela. Noélia diz que não é capaz de fazer 1/3 do que Ana faz ali, afirmando que ela não olha a meios para atingir fins. Bárbara critica Ana referindo que não gostou de ouvir Ana a dizer que só fala com pessoas de categoria. Ana pergunta se Bárbara não ia falar mais com ela, ao que responde: “senti-me atacada”.