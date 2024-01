Há 34 min

No Big Brother Desafio Final, Bárbara Parada distancia-se de Miguel Vicente quando este reage ao facto de ter sido eleito pelo público para receber a primeira imunidade da edição.

No anexo, depois do Miguel receber a imunidade, o concorrente não esconde a sua felicidade e deixa um avisa aos rivais referindo ser de outro “naipe”. Quem não gosta nada é a ex-namorada Bárbara que, no confessionário, questiona por que motivo é que o público ofereceu tal privilégio a uma pessoa como Miguel.