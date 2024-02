Bárbara Parada em momento hilariante! Assista ao regresso de «Maninho Navalhadas»

Há 1h e 34min

No Big Brother - Desafio Final, anfitrião desafia Bárbara a trazer à casa o "Maninho", e encarna a personagem para fazer este pedido à concorrente. Bárbara ri-se e perante este pedido hilariante do Big trás o maninho à Casa.

Na cozinha, o maninho encontra Savate e os dois ficam amigos bastante rápido. Savate pergunta a Maninho se quer comer, o nortenho diz que não mas incentiva Savate a comer tudo o que lhe apetece, "é tudo nosso... latas "Por Si", até choras Brad Pitt".No jardim, Maninho comenta com Patrícia e Noélia que está a adorar ver isto ao vivo, via na televisão e agora está a gostar de comentar o jogo. Noélia reconhece a personagem e fica entusiasmada, Bárbara diz que assim vai de vela mais fácil, Noélia não concorda. O Maninho pergunta qual a estratégia de jogo de cada uma, Noélia e Patrícia respondem que não têm, o Maninho pergunta se estudaram algo antes de virem para o programa, Noélia diz que não e o Maninho fica surpreendido, "então é só vir... mas o pessoal curte-te tótil lá de fora". Noélia diz que no domingo é que se vai ver, o Maninho diz que tem bom feedback de Noélia. Noélia pergunta ao Maninho o que tem a dizer deste dia de inverno, o Maninho diz que viu sol na televisão e agora que entrou veio apanhar chuva. O Maninho diz que gosta de mulheres sem maquilhagem mas na verdade gosta de tudo, "tudo o que vier à rede é peixe". O Maninho diz que Patrícia "se vai pôr a monte se continuar em Maninho", Patrícia ri-se.

Carlos elogia o estilo de Maninho, o novo concorrente diz que o seu objetivo é arranjar "uma chavala, por isso é que estou aprumadinho" mas diz que não gosta de Bárbara e até imita a concorrente.

Patrícia pergunta o que Maninho acha da concorrente, o Maninho diz que é "toda boa mas depois soube que tinha namorado e já nem queria entrar". O Maninho diz que também não tem hipótese com Noélia porque é casada e diz que os "Filipes" é que têm sorte, tem que mudar o seu nome para Filipe. Momentos depois, o Maninho vai ter com António e diz que quer um irmão para ter companhia, António não parece ter paciência para o Maninho, o novo concorrente diz que lá fora António parecia ter bom humor matinal mas afinal é tudo jogo. O Maninho pergunta qual a sua estratégia de jogo, e chegam à conclusão que têm a mesma estratégia, são frontais!

Patrícia entra no quadro e pergunta a António se tem roupa para lavar, António diz que não mas depois pergunta que tipo de máquina vai fazer, o Maninho imita-o e entram num bate boca. António pergunta se o Maninho aproveitou a saída de Miguel para fazer barulho, o Maninho fica sem resposta e ri-se mas adianta que não sabe quem é Miguel pois só chegou hoje. O Maninho diz que Bárbara também se foi embora e agora é tudo a mexer, António diz que a planta se foi embora, o Maninho responde que ainda está cá António. O Maninho pergunta para quem António está a falar e os dois riem-se.