Bárbara Parada em pânico com atividade inesperada

Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão mais unidos e apaixonados do que nunca e têm partilhado vários registos juntos nas redes sociais. Mas desta vez os sorrisos deram lugar às lágrimas... de medo. Francisco mostrou Bárbara a chorar em cima de um cavalo por ter medo do animal.

A partilha foi feita nas stories do Instagram, sendo visível o contraste entre os risos de Francisco Monteiro e as lágrimas de pânico de Bárbara Parada: «Tenho tanto medo de andar de cavalo. Mas hoje quase venci. As lágrimas eram reais», escreveu a ex-concorrente quando partilhou o vídeo de Francisco Monteiro.