Bárbara Parada esclarece rumor sobre 'um possível namorado' e menciona Francisco Monteiro: «Isso foi uma brincadeira...»

No «Goucha», recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. A nossa convidada esclarece um rumor sobre se esta tem ou não namorado, e recorda brincadeira que fez com Francisco Monteiro na casa mais vigiada do país. A finalista reage, ainda, à desistência do ex-concorrente e tece-lhe largos elogios. Bárbara Parada destaca as pessoas que mais gostou dentro do jogo.