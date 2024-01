Bárbara Parada: «Fazem mais do Miguel do que realmente é»

Há 3h e 46min

No Big Brother - Desafio Final, durante o Última Hora, são vários os concorrentes que se insurgem contra o jogo do Miguel, no entanto, a Vina sai em defesa do colega acabando por se envolver num bate-boca com o Zaza. O Miguel volta a puxar o tema “do tamanho” da noite anterior e, exaltado, o Francisco garante que ele deveria ter ganho o circo em vez de um Big Brother pois falta-lhe muito conteúdo. Miguel vai murmurando que está sempre a ser ofendido e que todos tocam no seu nome.