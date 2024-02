Há 1h e 51min

No Big Brother - Desafio Final, a cadeira quente é dominada pelo tema que envolve Hélder Teixeira e Débora Neves. Recorde-se que em plena Gala, a comentadora Teresa Silva declarou que o concorrente já não tinha namorada cá fora. Bárbara Parada ironiza com fim da relação do colega e afirma: «Nunca vi ninguém tão triste!». Veja o vídeo