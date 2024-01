Bárbara Parada lancha a sós com Fábio Gonçalves! Veja as reações de Miguel Vicente

Há 2h e 23min

No Big Brother – Desafio Final, Fábio Gonçalves decide convidar Bárbara Parada para um lanche a sós para testar Miguel Vicente. Catarina Esparteiro não consegue ficar indiferente e avisa o amigo que também irá receber um convite da parte de Rafael. O tema central do lanche, claro está, é o Miguel e Bárbara acaba por revelar, no confessionário, que aproveitou o momento para explicar o seu lado da história com o ex-namorado. Na esfera, o Rafael e a Diana comentam a possibilidade de o lanche ser uma jogada por parte de Fábio. Miguel avisa que têm de “abrir o olho” pois deste lanche deve sair uma missão…