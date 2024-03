Bárbara Parada no limite? «Estou menos tolerante»

Há 3h e 2min

No Big Brother, Bárbara Parada desabafa com Vina sobre o seu estado de espírito no jogo. Bárbara sente estar já muito cansada, talvez a chegar a um limite, pois sente-se menos tolerante. Vina aconselha-a a respirar fundo e acalmar-se, porque já estão mesmo perto do fim.

Recorde que horas antes, no quarto, Vina disse algo semelhante sobre a sua postura no jogo. Explicou aos colegas que se sente mesmo muito tranquila, principalmente porque já está próxima do fim. Acusações relacionadas com o jogo não a afetam, até a fazem rir. No entanto, só conseguiriam verdadeiramente destabilizá-la, se tocassem em algo pessoal, da sua vida fora do programa.

Recorde que Vina já está na final do Big Brother - Desafio Final, depois de lhe ter sido atribuído um passaporte, que a consagrou a primeira finalista desta edição da casa mais vigiada do país.