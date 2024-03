Bárbara Parada: «O poder de argumentação da Ana é pouco ou nenhum... é fazer espalhafato»

Há 2h e 43min

No Big Brother - Desafio Final, no almoço da líder, a Bárbara, o Savate e a Noélia protagonizam uma longa tertúlia de má-língua onde os visados são a Ana Barbosa e o André que certamente terão as orelhas quentes.

O grupo condena o jogo de vitimização da Ana Barbosa e a Bárbara afirma mesmo que a colega ficou com um “grande melão” durante a gala acusando-a de ter a mania da superioridade. Há ainda espaço para condenar o jogo do André e concordam que o colega chegou com tanta sede de protagonismo mas acabou por lhe correr mal ao meter-se na cama da Érica.