Há 1h e 1min

No Big Brother – Desafio Final, enquanto almoçam no restaurante do Big Brother, Bárbara Parada confronta Carlos Sousa sobre a postura do concorrente consigo ultimamente. A concorrente afirma que sente que o colega tem tido uma postura diferente nos últimos tempos consigo: «Sinto que estás diferente comigo».