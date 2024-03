Bárbara Parada: «Quando a Érica for, vai ser tão bom... O ambiente vai ser muito mais limpo»

Hoje às 17:50

No Big Brother, Bárbara Parada desabafa com Bruno Savate depois de um grande desentendimento com Érica Silva. Numa dinâmica com o grupo dos empregados, composto por Érica, André, Ana Barbosa e Hélder, estes tiveram de escolher alguem do grupo da líder (Vina), para entrar para o dos empregados e ocupar o lugar de um deles, que por sua vez, sai para o grupo da líder. A decisão foi: Érica sai e Bárbara passa a ser empregada. Bárbara reagiu de forma irónica, mas disse que não quer mais confianças com Ana Barbosa e Érica.