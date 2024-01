Bárbara Parada reage a «comunicado» de Miguel Vicente: «Acredito que foi sincero»

Há 2h e 55min

No Big Brother - Desafio Final, depois do comunicado, Vina diz a Rafa que é um assunto sério, pois Bárbara ficou a sentir-se mal e afirma que é desnecessário. Rafa sai em defesa do amigo e diz que Miguel apenas se referiu ao comentário de Monteiro. Vina responde que sendo assim, podia falar apenas com Monteiro. Miguel que está na esfera, diz que aproveitou que os colegas estavam todos reunidos, para dizer o que tinha que dizer. Vina pergunta o que é que os restantes têm a ver com o assunto. Miguel pergunta se cometeu um crime, exaltando-se. Vina pergunta a Miguel se perguntou a Bárbara se a mesma se sentia confortável para que ele falasse sobre o assunto. Miguel diz que todos ouviram a parte de Monteiro, dele não. Miguel diz que era uma coisa que o estava a remoer e agora todos dizem que é jogo afirma “brincadeira tem hora limite, já dizia Bruno de Carvalho”. Diana diz que assim ninguém o leva a sério, pois é um assunto sério e ele manda uma piada. Começam a levantar o tom, Diana pede que não berre. Rafa volta a dizer que Miguel não gostou do comentário de Zaza. Diana percebe isso, a sua dúvida é o porquê de Miguel não ter esclarecido as coisas com Monteiro antes. Miguel irritado responde “se eu falo é porque falo, se não falo é porque não falo”. Vina diz que o que o colega disse é algo que já todos sabem. Diana diz que para si isto é óbvio. No quarto, Savate pergunta a Bárbara se acha que Miguel tentou criar algo com o que disse. Bárbara diz que não gosta de ouvir pessoas sem moral a falar “parecia o Santo António a dar o sermão aos peixes”. Patricia, Monteiro e Márcia juntam-se à conversa e Bárbara pergunta se Patrícia não acha que estes assuntos em televisão nacional são maus. Savate responde dizendo que era “inevitável”, mas Bárbara afirma que já passou. Márcia diz que com um ex namorado na casa era inevitável, Patrícia diz que Monteiro estava apenas a brincar e Márcia diz que “ a brincar as coisas aconteceram” e a partir desse momento Miguel tem por onde pegar, Monteiro indignado pergunta o que aconteceu “ tem por onde pegar em quê e agora se eu me quiser apaixonar pela Bárbara.” Bárbara diz que se quisesse andar aos beijos a alguém isso não dizia respeito a Miguel, Márcia diz que isto tem tudo a ver com ele, Savate e Monteiro estão do lado de Bárbara. Bárbara termina dizendo que não quer falar mais sobre o assunto e atira “ isto é tão baixo nível”.