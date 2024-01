Há 21 min

No Big Brother Desafio Final, Bárbara Parada reage a Miguel Vicente e Patrícia Silva pede-lhe calma.

Assim que a Gala termina, o Fábio admite a Bárbara que a nomeou e pede desculpa por isso, no entanto, a concorrente desvaloriza e confessa ter-se sentido fragilizada depois de dar de caras com o ex-namorado e de a Diana a ter acusado de ser falsa. Momentos depois, com todos na sala, a Bárbara confessa a Patrícia que não consegue ouvir a voz do Miguel pois dá-lhe nojo.