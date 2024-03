Bárbara Parada reage à postura de uma comentadora: «Desde o dia 1 que já não ia comigo (...) Tive uma relação com o seu ídolo Miguel Vicente»

No «Goucha», recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. A nossa convidada fala-nos dos motivos que a levaram a aceitar o convite para participar nesta nova edição. A finalista reage a alguns comentários negativos, por parte de algumas comentadoras, e destaca aspetos positivos a outros comentadores.