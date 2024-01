Bárbara Parada responde a Miguel Vicente: «Contigo, confianças? Poucas ou nenhumas»

Há 16 min

No Big Brother Desafio Final, no Anexo, o Miguel faz-se ouvir e, como é seu apanágio, grita incessantemente. O concorrente declara que ninguém se pode meter com ele e deixa claro que pretende ser ouvido até na Casa. A verdade é que a sua voz é ouvida e comentada pela Diana que rapidamente atira que o colega vai jogar nas duas divisões. As picardias entre o concorrente e a ex-namorada continuam e a rapariga afirma que não lhe dará confiança nem irá fingir estar tudo bem. De seguida, o grupo do Anexo junta-se aos colegas de casa para a primeira reunião pós Gala e, o primeiro contacto entre o Pedro e o Miguel acaba por acontecer com alguma cordialidade.