Bárbara Parada revela fotografias inéditas de infância: «É por isso que saio à rua e ninguém me larga»

Bárbara Parada surpreendeu os seguidores ao partilhar nas stories do Instagram um vídeo com fotografias suas em criança, dos tempos em que foi modelo infantil. A ex-concorrente do Big Brother revelou até uma imagem publicada numa revista da época e divertiu os seguidores com uma descrição honesta da sua personalidade na altura.

Recorde que recentemente, Bárbara Parada decidiu renovar o seu visual e mostrou aos fãs, através das redes sociais, o antes e depois. A ex-concorrente do Big Brother optou por cortar o cabelo e, apesar de não ter sido uma mudança radical, foi notória.

No vídeo, partilhado no Instagram, Bárbara Parada mostrou o novo look, onde surge com o cabelo ondulado, mais curto e muito brilhante.

Mas foi o comentário de Francisco Monteiro, namorado de Bárbara, que acabou por se destacar. De forma bem-humorada, escreveu: “Portanto, tirei 200 fotografias para depois meteres as selfies 👏🏼”