Hoje às 01:17

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País, numa noite marcada pela desistência de Patrícia Silva. Bárbara Parada irrita-se com o facto de Débora Neves ter ido tomar banho, em vez de cumprir a sua vez na tarefa semanal.