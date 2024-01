Bárbara Parada sobre Miguel Vicente: «Se ele estivesse aqui com outra rapariga em casal, não me afetava minimamente»

Há 2h e 57min

No Big Brother – Desafio Final, Bárbara Parada conversa com Francisco Monteiro sobre aquilo que combinaram. Os dois concorrentes combinaram fingir que já se conheciam de cá de fora e Francisco Monteiro afirma que o faz para provocar Miguel Vicente. Por outro lado, Bárbara Parada realça que não quer atingir o ex-namorado e acrescenta que Se ele estivesse na casa com outra rapariga em casal, não a afetava.