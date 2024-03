Bárbara Parada sobre sentimentos de André: «Às vezes finjo que não percebo para continuar na inocência»

Há 1h e 11min

No Big Brother – Desafio Final, no Quarto, Ana e Bárbara conversam sobre André. Bárbara conta que percebeu que ontem à noite eles estavam a falar sobre Érica e admite que ouviu tudo. Bárbara refere que inicialmente, sabia que André podia ter interesse em si, mas depois começou a «andar» com Érica. Bárbara pede que Ana a aconselhe sobre o que fazer agora com André, porque gostava de continuar como está, mas não quer dar demasiado.