Bárbara reage a frase misteriosa: «Não quero ouvir mais esse nome (Miguel) associado a mim». Conheça o autor

No Última Hora do Big Brother – Desafio Final, no plasma da sala, frases menos positivas começam a surgir e as reações não demoraram a chegar. Há quem pense que a Bárbara “não existe sem o Miguel” e, se por um lado, a própria desvaloriza, por outro, a Diana e o Francisco desentendem-se quanto à afirmação. Já na casa de banho, a Márcia atira que o Francisco e a Diana são muito parecidos o que deixa o amigo fora de si com a comparação. No confessionário, a Diana refere-se ao Zaza como um vencedor a part-time.