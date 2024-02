Há 2h e 25min

No Big Brother – Desafio Final, a suposta relação que o Hélder tem no exterior continua a ser tema na casa. O concorrente confessa estar triste consigo próprio e ser merecedor de um castigo. Incrédula, a Bárbara ironiza e atira que nunca viu ninguém ficar tão triste com um possível fim de relacionamento.