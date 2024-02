Bárbara sobre atitude de Miguel: «Irrita-me como é que ele se consegue sentir bem em não fazer nada e ter pessoas a fazer o trabalho dele»

Há 56 min

No Big Brother – Desafio Final, enquanto Vina Ribeiro faz a distribuição de tarefas, Miguel Vicente «provoca» dizendo que não se sente confortável em ir para a casa de banho. Noélia comenta que pode trocar de tarefa com o colega e Vina não aceita a troca. A líder acaba por trocar a tarefa do colega com a da Patrícia e o concorrente provoca na mesma Vina.Bárbara Parada comenta a atitude do colega no confessionário.