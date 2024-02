Há 2h e 22min

No Big Brother – Desafio Final, Débora Neves enerva-se porque Ana Barbosa usou o seu casaco, rasgou-o e ainda ‘brincou’ com a situação. Depois da chamada de atenção de Débora Neves, Ana Barbosa passa-se com a colega. Momentos depois, Ana Barbosa desabafa com António Bravo sobre o que aconteceu e mostra-se afetada.