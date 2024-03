Há 2h e 20min

No Big Brother - Desafio Final, na cozinha, cabisbaixa, a Ana partilha com a Érica que, desde que estão mais próximas, sente o André mais afastado de si. A Érica concorda e assume ser a culpada do afastamento entre os dois e mostra abertura para que a colega se desassocie de si, caso deseje.