Barraco! Bruno de Carvalho e Catarina Miranda trocaram insultos tão fortes que o Big teve de intervir

No Big Brother Verão, durante a gala deste domingo, os concorrentes são confrontados com tudo aquilo que disseram uns sobre os outros ao longo da semana. Durante o momento, houve barraco! Bruno de Carvalho e Catarina Miranda trocam insultos fortes e até o Big teve de intervir.

Esta noite, o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

