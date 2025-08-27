Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda foi dormir a sesta e deixou as batatas no forno. Nas redes sociais, as batatas 'queimadas' de Catarina Miranda criam alarido, mas, na casa, a chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas». Ainda assim, poucos comeram as batatas em questão.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17