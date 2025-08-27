‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a envolver-se numa acesa troca de palavras. A tensão entre as duas concorrentes intensifica-se a cada momento, sem sinais de tréguas. Ambas mantêm-se firmes nas suas posições, prolongando o confronto com críticas e provocações sucessivas.
Esta semana, 3 concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!