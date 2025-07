Bate-boca surreal! Bruno de Carvalho compara Afonso Leitão a um mosquito e as reações são únicas

No Big Brother Verão, Bruno de Carvalho e Afonso Leitão envolveram-se num bate-boca tenso, com acusações mútuas sobre o comportamento de cada um dentro da casa. O clima começou a azedar quando a conversa desviou para assuntos da vida fora do Big Brother. A tensão foi crescendo à medida que surgiam críticas e insinuações, tornando o diálogo num verdadeiro confronto.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR JÁ ESTA NOITE:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

