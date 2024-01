«Bebé Miguel» incomoda adversários e aliados na hora de despertar! Assista ao polémico momento

Há 3h e 16min

No Big Brother - Desafio Fina, Miguel anda a gatinhar, de fralda, pela sala. Vina, que está na cozinha, ignora. Miguel vai a gatinhar, dirigindo-se à bancada da cozinha. Quando chega, bate na bancada da cozinha e Vina abandona. Depois, vai até à casa de banho a gatinhar e Diana aponta para o concorrente e António diz que não sabe se ele está a fazer de cão ou de bebé. Diana diz para ele ir buscar o parafuso que deixou na cama. Miguel anda pelo corredor, Bárbara passa por ele e ignora-o. Jandira sai do quarto e bate no Miguel que começa, de imediato, a chorar. Sendo ignorado, o concorrente passa a gatinhar pelo corredor e vai até à cozinha e sala onde desarruma tudo. Enquanto desarruma, Patrícia olha muito atenta para o concorrente. Miguel começa a bater na mesa e a chamar pela “mamã” e Noélia comenta que ninguém lhe vai dar credibilidade a fazer figuras destas. Sem lhe darem qualquer crédito, Miguel berra… Ao ouvi-lo no quarto, Bárbara comenta que o concorrente se está a passar e tapa a cara. Já na sala, Diana pede ao Miguel para se portar direito e dá uma palmada no Miguel, dizendo para ir arrumar as coisas Na zona de refeições, Miguel acaba por desarrumar todo o espaço e Diana ainda diz que ele está a exagerar. Já Bárbara diz que o concorrente já descambou. Na zona de refeições, a desarrumação segue e, na bancada da cozinha, Bárbara e Noélia optam por não dizer nada. Na cozinha, Miguel pede comida mas é ignorado por todos… excepto por Carlos que comenta que ele ainda não encontrou a lente de contacto. Miguel pede “papa” e Carlos diz que ele bateu com a cabeça. No quarto, Diana diz que já disse que uma coisa é brincar e outra é exagerar. O António lembra que estão aqui a viver em comunidade e Monteiro explica que hoje Miguel está a provar que ele tem razão. O concorrente diz ao António que quem se quer humilhar consegue mesmo reações de toda a gente, mas isto, para si, não é um bom jogo. No jardim, o Savate diz que se foi ele que destruiu a sala, ele é que tem que a arrumar e atira que Noélia está no direito de não querer arrumar. Na sala, Diana comenta que o concorrente pirou de vez e ela não sabe se vai rir ou chorar. Depois pergunta se Patrícia já viu a sala e a concorrente responde apenas “que queres que te diga?”.