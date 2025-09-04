«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso

No Big Brother Verão, a festa da noite trouxe um dos momentos mais marcantes da semana. Catarina Miranda e Afonso Leitão tiveram uma conversa intensa sobre o futuro e a concorrente acabou por admitir, sem rodeios, que se imagina ao lado de Afonso fora da casa. Entre confidências e revelações, os dois viveram um momento cúmplice que não passou despercebido.

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

