Há 1h e 29min

Os beijos da Débora no pescoço do Hélder dão, mais uma vez, que falar… O Savate acusa a Débora de ter invadido o espaço do colega e a concorrente acaba por ter um arrufo com o Hélder. Tanto o Savate como a Vina opinam sobre a relação do par e a Débora, de forma ríspida, admite estar a ser pressionada. A Vina critica a sua postura da colega e aconselha-a a ser menos altiva.